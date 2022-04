Ouders die hun baby zouden hebben mishandeld: ‘Mensen dreigen al onze botten te breken’

Hun dochter kwam in de zomer van 2020 na een zware bevalling ter wereld. Zo’n vijf weken later sloeg het ziekenhuis alarm, toen bleek dat het kind meerdere botbreuken had opgelopen. En die waren volgens de officier van justitie niet bij de geboorte ontstaan. De verwondingen zouden zijn ontstaan door krachtige stompen op het hoofdje en het lichaampje. De zuigeling is uit huis geplaatst. De ouders mogen hun dochtertje één keer in de maand zien.