Over een jaar helderheid over meer windmolens bij Maasvlakte

Pure Energie, dat samen met de Coöperatie Voorne-Putten Energie windmolens wil bouwen bij de Maasvlakte in Oostvoorne, verwacht over een jaar meer duidelijkheid te hebben over het project niet ver van de gemeentegrens met Rotterdam.

Deze nieuwe turbines zouden moeten komen aan de Noordzeeboulevard, ten westen van de Brielse Gatdam in Oostvoorne, in het verlengde van Windpark Slufterdam.

Volgens een woordvoerder van Pure Energie is er nog volop onderzoek gaande. ,,We zijn bezig met ecologisch onderzoek. Dat is over een jaar klaar”, aldus de zegsvrouw. ,,Daaruit moet blijken of het kan.” De studie richt zich op de effecten op flora en fauna, later volgen onderzoeken naar onder meer geluid, slagschaduw en externe veiligheid.

Gedacht wordt aan de bouw van twee windmolens, stelt Pure Energie, al ligt dat aantal niet vast. In de laatste nieuwsbrief geeft het bedrijf aan dat het nog niet zeker is of er nul, een of twee turbines kunnen komen en hoe hoog die zijn. ,,Dat moet blijken uit het onderzoek.”

Zienswijzen

Ook over de planning bestaat geen helderheid. ,,Dat hangt van vele factoren af”, zegt de woordvoerder. ,,Als de bouw door kan gaan, moet er nog wel een omgevingsvergunning komen, waarop nog zienswijzen kunnen worden ingediend.” Komend najaar verwacht Coöperatie Voorne-Putten te komen met de uitwerking van de financiële participatie van inwoners van Westvoorne en de rest van Voorne-Putten bij het project.

De plannenmakers hebben al visualisaties gemaakt van hoe de plannen er precies uit kunnen gaan zien, zoals een impressie vanaf de Oostvoorne Kitespot. Ze onderstrepen dat alle partijen nauw bij het project worden betrokken. In mei is een inloopavond gehouden die werd bezocht door zestig mensen. Er is inmiddels ook een klankbordgroep opgericht die de voortgang gaat volgen. Voor dat orgaan hebben zich zestien leden gemeld.

