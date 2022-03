Paardenmarkt Heenvliet gaat door, kermis naar andere plek

Reddingsac­tie om de Soos te behouden voor Heenvliet: ‘Jeugd kan anders nergens meer heen’

Het is een plek waar al generaties lang jongeren komen voor gezelligheid in de weekenden: Jeugd- en Jongerencentrum De Brandspuit in Heenvliet – beter bekend als de Soos. Aan die historie dreigt nu een einde te komen door de forse financiële klappen die de coronapandemie uitdeelde. Maar er is een reddingsplan, want Heenvliet zonder Soos is ondenkbaar.

