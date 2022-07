Pannenkoeken en pils bij de Brielse Boer: ‘Wat is daar allemaal voor nodig?’

Irena (4) en Storm (5) zitten aan het eind van de ochtend te smikkelen van een pannenkoek. Gebakken met pannenkoekenmix van molen ’t Vliegend Hert in Brielle. Moeders Ivana en Tamara genieten intussen van een Briels pilsje. Alles draait zaterdag bij de boerderij van Nico en Yvonne Rodenburg (de Brielse Boer) om pannenkoeken en pils. Ze geven bezoekers graag een kijkje in hun keuken. Deze zomer zijn er nog meer open dagen. ,,We leggen bezoekers uit waar het voedsel vandaan komt. Wat is er allemaal voor nodig om dat op het bord te krijgen?’’ vertelt Yvonne.

Maaidorser

Boer Nico geeft rondleidingen. Bij zijn boerderij de Onderneming aan de Maasdijk in Zwartewaal heeft hij 30 hectare grond. Hij verbouwt daar onder andere tarwe en gerst. Tarwe is een graansoort, die wordt verwerkt in producten zoals brood, pannenkoeken en couscous. Gerst is een basisingrediënt voor pils.

Terwijl boer Nico vertelt over zijn werk, klimmen kinderen enthousiast de maaidorser in. Die staat er alleen nog voor de show. ,,Van de week hebben we alle tarwe weggehaald’’, legt Nico uit. De dorsmachine haalt de korrels uit de aren en versnippert de stengels die op het land blijven. Met wagens gaat de tarwe naar een verzameldepot. Nico heeft nog wel gerst staan, een wat fijner gewas dan tarwe. ,,Dat verkopen we aan brouwerijen. Dan weten ze voor 100 procent dat het hier vandaan komt.’’

Geschiedenis

In de grote schuur staan informatiepanelen over de geschiedenis van de boerderij. De Onderneming is meer dan 130 jaar oud. Nico is de vijfde generatie Rodenburg die hier boert. ,,Vroeger was er wel twintig man personeel. Nu ben ik alleen’’, zegt hij over de veranderingen.

