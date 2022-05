Pauline Bouvy wordt waarnemend burgemeester in Krimpenerwaard (en dus niet in Voorne aan Zee)

Commissaris van de koning Jaap Smit benoemde haar vandaag in het Provinciehuis tot waarnemer in Krimpenerwaard, waar Pieter Paans op 16 mei zijn burgemeestersfunctie na vier maanden neerlegde na een ‘intern voorval dat is ervaren als grensoverschrijdend gedrag’.

Na een inderhaast opgestelde profielschets van een tijdelijke burgemeester, gaven alle fractievoorzitters maandagavond hun vertrouwen aan Bouvy (63). Haar is gevraagd de rust in de gemeente te herstellen. Bouvy was hiervoor raadslid en wethouder voor de VVD in Maasland, en daarna burgemeester van het opgeheven Bernisse en van Voorschoten. Door haar gezondheidstoestand stopte ze hier in november 2020, maar volgens een provinciewoordvoerder laat haar gezondheid het nu toe om waarnemer te zijn.