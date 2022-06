Peter Looij ontvangt gemeentelijke erepenning Brielle voor zijn werk in de ‘huiskamer’ van Zwartewaal

Wethouder Robert van der Kooi overhandigde Looij de erepenning namens het college van Brielle. Looij voerde de taak van beheerder van De Gaffelaar maar liefst zeventien jaar uit. ‘En in die lange periode is hij uitgegroeid tot dé gastheer van Zwartewaal’, schrijft de gemeente in een bericht.

‘Meer dan een bloemetje en een bedankje’

‘Door zijn grote inzet en kwaliteiten als gastgever en dienstverlener, hebben vele honderden, waarschijnlijk meer dan duizend, bijeenkomsten, feesten, informatieavonden, ouderensozen, vergaderingen, activiteiten en afscheidsdiensten in ‘zijn’ dorpshuis plaatsgevonden. Peter Looij liet zich niet gauw gek maken, en had voor de vreemdste vragen wel een oplossing of hij dacht mee over een alternatief. Daarom verdient hij bij zijn afscheid meer dan bloemen en een bedankje’.