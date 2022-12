Peter Rehwinkel wordt waarnemend burgemeester van Voorne aan Zee

Rehwinkel (58), onder meer oud-Kamerlid voor de PvdA, heeft bestuurlijke ervaring als (waarnemend) burgemeester in verschillende (fusie)gemeenten. Hij werkte in Groningen, Naarden, Dijk en Waard, Bergen en Zaltbommel. Hij was van 2014 tot 2016 directeur van de internationale organisatie International Disaster and Crisis Management (IDCM). Tussen 1995 en 2002 was hij lid van de Tweede Kamer, en van 2007 tot 2009 lid van de Eerste Kamer.