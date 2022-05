Petitie tegen windmolen Landtong Rozenburg massaal ondertekend

Voor­ne-Put­ten viert massaal 77 jaar bevrijding, met een bijzondere eregast bij de bevrij­dings­stoet

Voorne-Putten was dit weekend in bevrijdingssferen. Over het hele eiland waren tal van festiviteiten. Een stoet met zo’n tachtig voertuigen en twintig motoren uit de Tweede Wereldoorlog trok zaterdag over het eiland. Eregast was de 97-jarige veteraan Dirk Smit.

8 mei