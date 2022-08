Picnic gaat ook bezorgen in deze dorpen op Voorne-Putten: moeten buurtsupers zich zorgen maken?

Picnic checkt bezorgau­to's na derde brand, vermoede­lijk kortslui­ting tijdens opladen

Onlinesupermarkt Picnic is een onderzoek begonnen naar haar bezorgauto's, nadat drie elektrische voertuigen gisterochtend in Rotterdam in vlammen opgingen. De brand ontstond door kortsluiting terwijl de bezorgwagens stonden op te laden. Het is de tweede keer in een halfjaar tijd dat er bij Picnic brand ontstaat tijdens het laden van de elektrische boodschappenwagens.

15 augustus