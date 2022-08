‘Pitbull’ Willem roept burgemeesters op te knokken voor bevallen in een ziekenhuis in de buurt

De burgemeesters in de regio moeten knokken voor de mogelijkheid voor vrouwen om te bevallen in een ziekenhuis in de buurt. Dat staat in de brandbrief die Spijkenisser Willem Heijdacker hen stuurt.

Heijdacker is voorzitter van de stichting Acute Zorg Voorne-Putten en Rozenburg (VPR). Hij hoorde met verbijstering dat in juni een vrouw die op het punt van bevallen stond bij het Franciscus Vlietland ziekenhuis in Schiedam werd weggestuurd omdat er geen kinderarts was. Twee weken later ging de afdeling verloskunde helemaal dicht.

Naar Rotterdam

Heijdacker vreest dat als het Van Weel Bethesda Ziekenhuis in Dirksland z’n spoedeisende hulp kwijtraakt ook hier de verlosafdeling verdwijnt. ,,Ik krijg hier al signalen over.’’ Hij wijst erop dat het Spijkenisse Medisch Centrum ook geen afdeling verloskunde meer heeft. Zwangere vrouwen in deze regio zijn dus aangewezen op een Rotterdams ziekenhuis ‘of nog verder weg’.

,,Het kan toch niet zo zijn’’, zegt Heijdacker, ,,dat als je in Ouddorp woont en bepaald is dat je in het ziekenhuis moet bevallen je na het breken van de vliezen eerst nog 45 minuten moet rijden naar een Rotterdams ziekenhuis? En daar moet maar plaats zijn. Die mevrouw die in Schiedam niet terecht kon moest naar Delft.’’

Quote We moeten voorkomen dat er bermbaby's worden geboren Willem Heijdacker, voorzitter Acute Zorg VPR

Als een pitbull bijt de Spijkenisser zich vast in dit onderwerp, zoals hij dat ook deed toen het Ruwaard van Putten Ziekenhuis failliet ging en personeel ontslagen werd en toen de huisartsenpost in Hellevoetsluis dicht moest. ,,De burgemeesters moeten nu opstaan’’, vindt Heijdacker. ,,Zij zijn medeverantwoordelijk voor de veiligheid van alle inwoners. De gemeenten moeten de regie nemen en eisen dat de acute zorg in hun gebied op peil is. Anders krijgen we straks bermbaby’s omdat de rit naar het ziekenhuis te lang is.’’

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.