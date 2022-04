Plan voor kleine recreatiewoningen bij haven Zwartewaal

Program is een projectontwikkelaar uit Barendrecht, die vooral in bedrijfsgebouwen doet. In Zuidland tekende Program voor de bouw van een aantal huizen in de nieuwbouwwijk Kreken van Nibbeland. Het gaat om de projecten Bernissepark en de Bernissehoeve. De Bernissehoeve is een in 2019 opgeleverd appartementencomplex in de vorm van een oude boerderij. De ‘boerderij’ omvat twintig woningen.