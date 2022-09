Plannen voor 110 flexwoningen voor Oekraïense vluchtelingen in Middelharnis

,,Deze flexwoningen bieden een snelle oplossing zonder dat het ten koste gaat van de bestaande woningvoorraad. Ze kunnen onderdak bieden aan ongeveer 300 mensen’’, vertelt een woordvoerder van de gemeente Goeree-Overflakkee. De beoogde locatie is een nu nog agrarisch perceel van 2,5 hectare bij de Sommelsdijkse Havendijk in Middelharnis.

Vergunning voor vijf jaar

,,De vergunning is aangevraagd voor vijf jaar. Het gaat om langdurige, maar wel tijdelijke huisvesting’’, verduidelijkt de woordvoerder. ,,Het is de bedoeling dat de bewoners op termijn een reguliere woning vinden of - als de oorlog in Oekraïne voorbij is - teruggaan naar het land van herkomst. Belangrijk bij het project is dat de bewoners doorstromen, zodat er op termijn ruimte ontstaat voor andere doelgroepen, bijvoorbeeld voor mensen die met spoed een dak boven hun hoofd nodig hebben.’’