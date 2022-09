Plannen voor flexwoningen voor Oekraïense vluchtelingen in Middelharnis en Bergschenhoek

Op Goeree-Overflakkee zou het om 110 woningen in Middelharnis gaan. ,,Deze flexwoningen bieden een snelle oplossing zonder dat het ten koste gaat van de bestaande woningvoorraad. Ze kunnen onderdak bieden aan ongeveer 300 mensen’’, vertelt een woordvoerder van de gemeente Goeree-Overflakkee. De beoogde locatie is een nu nog agrarisch perceel van 2,5 hectare bij de Sommelsdijkse Havendijk in Middelharnis.

Vergunning voor vijf jaar

,,De vergunning is aangevraagd voor vijf jaar. Het gaat om langdurige, maar wel tijdelijke huisvesting’’, verduidelijkt de woordvoerder. ,,Het is de bedoeling dat de bewoners op termijn een reguliere woning vinden of - als de oorlog in Oekraïne voorbij is - teruggaan naar het land van herkomst. Belangrijk bij het project is dat de bewoners doorstromen, zodat er op termijn ruimte ontstaat voor andere doelgroepen, bijvoorbeeld voor mensen die met spoed een dak boven hun hoofd nodig hebben.’’

Quote Dat betekent dat dit project niet ten koste gaat van de huisves­ting voor andere doelgroe­pen Daan Markwat , Woonwethouder gemeente Goeree-Overflakkee

Het college van de gemeente Goeree-Overflakkee nam dinsdagavond een positief besluit over de plannen. Het gaat in eerste instantie om Oekraïners die nu nog in de opvang in Dirksland wonen. Het stuk grond in Middelharnis is al eigendom van de gemeente, zegt woonwethouder Daan Markwat. ,,En nu niet inzetbaar voor reguliere woningbouw.’’

De gemeente Lansingerland denkt aan ‘minimaal twee kleinschalige locaties voor langdurige opvang van in totaal 300 Oekraïners’. Eén locatie is bekend: de Sporthoeklaan in Bergschenhoek. Naast opvang van Oekraïners zouden de flexwoningen ook voor eigen inwoners met urgente woningnood kunnen zijn.

