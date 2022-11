Pleidooi voor jongerenraad in Voorne aan Zee: kom ook zelf in actie

onvoltooid verleden Men nam het niet zo nauw met de mis, maar de eilanders lieten de katholieke kerk ook niet zomaar los

In Oostvoorne nam men het in de 16de eeuw kennelijk niet zo nauw meer met het katholieke geloof. Tot aan het bisdom Utrecht werd geklaagd over de slechte kerkgang in het dorp. Toch was de rol van de katholieke kerk na de komst van de Watergeuzen naar Den Briel niet zomaar uitgespeeld op de eilanden.

