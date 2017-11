Politie alert op nieuwe inbraakgolf op Voorne-Putten

Want ook de politie ziet het aantal aangiften in de laatste weken stijgen. Spijkenisse bijvoorbeeld had in september veertien inbraken en pogingen om woningen binnen te komen en vorige maand 31. In Hellevoetsluis steeg de hoeveelheid kraken van zes in september naar acht in oktober. Oostvoorne ging van één naar zeven, alleen Brielle kende een daling (van drie naar nul).



De politie besloot in Oostvoorne het aantal zichtbare en onzichtbare controles fors uit te breiden. Dit dorp heeft te maken met het fenomeen van 'hit and run-inbraken'. Inbrekers zetten hun auto aan de rand van het dorp, lopen door stegen, slaan toe in woningen en vluchtten daarna via de snelweg. De politie heeft al enkele onaangekondigde controles gehouden, maar nog geen inbrekers gepakt.



De kans bestaat dat er op het eiland mobiele camera's komen te staan, al laat de politie zich daar nooit van tevoren over uit. Ze wil de inbrekers niet wijzer maken dan ze al zijn. Met de camera's kunnen de kentekens van passerende auto's worden nagekeken rond de tijd dat ergens is ingebroken.