Politie gebruikt telefoon van dealer om 230 druggebruikers in contactenlijst te bereiken

De politie spreekt in een bericht van een sms-bom. Met een telefoon van de dealer, die vorig jaar in beslag werd genomen tijdens een actie tegen drugshandel, stuurde de politie een link naar de website van een hulporganisatie aan de 230 contacten.

Met de actie willen de politie en de gemeente Goeree-Overflakkee zich rechtstreeks richten op gebruikers op Goeree-Overflakkee , een eiland dat in de volksmond ook wel het ‘witte eiland’ wordt genoemd vanwege het vele drugsgebruik. In 2020 bleek bijvoorbeeld dat in het rioolwater van de gemeente meer speed zat dan in grote steden als Parijs en Barcelona.

Quote Verslaving is er. Die 230 contacten zijn onze inwoners: onze jongeren, buren of familiele­den Ada Grootenboer-Dubbeldam, Burgemeester Goeree-Overflakkee

,,In ons werkgebied worden we regelmatig geconfronteerd met de lelijke gevolgen van het gebruik en dealen van drugs. Op deze manier willen we hen bereiken’’, vertelt wijkagent Jaco Wilstra. Met de link naar de website van een hulpverleningsorganisatie wil de politie gebruikers helpen om van hun verslaving af te komen en hen te stimuleren gezonder te leven. Een hypothese van onderzoekers is dat veel drugsgebruikers op het eiland ondanks hun verslaving nog wel normaal functioneren. Ze veroorzaken geen overlast in het openbaar, waardoor ze onder de radar blijven.

‘Kunnen en willen onze ogen niet sluiten’

Burgemeester van Goeree-Overflakkee Ada Grootenboer-Dubbelman sluit zich aan bij de woorden van de wijkagent. De gemeente ondertekende in maart een convenant om met vele partijen samen de drugsproblemen op het eiland aan te pakken.

,,Het gaat erom dat we met elkaar zien wat er nodig is. Op alle vlakken: op het gebied van handhaving, hulpverlening maar ook op het vlak van bewustwording. Verslaving is er. Die 230 contacten zijn onze inwoners: onze jongeren, buren of familieleden. Daar kunnen en willen we onze ogen niet voor sluiten.’’

