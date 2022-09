Politie houdt babbeltruc-oplichter aan na wilde achtervolging in Spijkenisse

Kitesurfer in nood bij Rockanje uit zee gered

De reddingsbrigade in Rockanje heeft vrijdagmiddag een kitesurfer uit zee moeten halen. Hij was aan het kitesurfen nabij de Slufter op de Maasvlakte bij harde, aflandige noordwesten wind. ,,Bij deze windrichting komen kitesurfers vaker in de problemen’’, meldt de reddingsbrigade.

16 september