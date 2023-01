Politie onderzoekt of inbrekers achter meer kraken op Halfweg zitten

De mannen waren ’s avonds laat bezig op het dak van een bedrijfspand aan de Edisonweg. Een bedrijfseigenaar die dat zag, belde de politie. ,,Toen we ter plaatse kwamen, bevonden zij zich nog op het dak”, vertelt een politiewoordvoerder. Onder dreiging met een taser werden de twee aangehouden. Ze hadden de gestolen spullen nog bij zich. Of ze wat hebben vernield om binnen te komen, is nog onduidelijk.

Adviezen

Zo vraagt hij hen hun kantoor, terrein en bezittingen goed af te sluiten en de trailer of container te verzegelen. Ook wordt geadviseerd containers en trailers met de deuren naar een muur of tegen de achterkant van een andere container of trailer te zetten. Tevens is het volgens Stoel slim om de vrachtwagens niet in een donker hoekje, maar vol in het licht, ‘het liefst bij een bewakingscamera in de buurt’, te zetten. Daarnaast vraagt hij een foto te maken van hoe de chauffeur de vrachtwagencombinatie ’s avonds achterlaat en van een inbraak gelijk aangifte te doen.