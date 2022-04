Politie zoekt getuigen van dodelijke botsing Brouwersdam

Rond 16.45 uur botste op de Brouwersdam, ter hoogte van Port Zélande, een personenauto tegen een bestelbusje. De hulpdiensten waren snel aanwezig, maar konden de Nieuwkoper niet meer redden. Hij overleed aan zijn verwondingen. De bestuurder van de personenauto is met zwaar letsel naar het ziekenhuis gebracht.

De verkeerspolitie wil weten wat er is gebeurd. Waarschijnlijk is een van de voertuigen op de verkeerde weghelft terechtgekomen. Getuigen kunnen zich melden via 0900-8844.