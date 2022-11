Politiecellen Spijkenisse blijven tot eind van het jaar dicht wegens personeelsgebrek

De cellen in het politiebureau in Spijkenisse blijven tot eind van het jaar dicht. Dat heeft burgemeester Foort van Oosten aan de gemeenteraad van Nissewaard meegedeeld.

Die maakt zich zorgen over de onderbezetting bij de politie. Weliswaar bestaat het basisteam Nissewaard officieel uit 104 fulltime (en parttime) werkende politiemensen, maar door personeelsgebrek zijn dat er minder. Dat heeft er toe geleid dat het cellenblok in het politiebureau gesloten is. ,,Dat is vervelend, want het vervoeren van arrestanten naar elders kost meer tijd en afstand”, erkent de burgemeester.

Hij wijst erop dat Nissewaard ‘aan de beurt’ was. ,,Eerder gebeurde het in twee andere politieregio’s in ons district Rotterdam-Rijnmond.” Is het personeelstekort eind van het jaar nog niet opgelost, dan moet waarschijnlijk de politie in Dordrecht het cellenblok tijdelijk sluiten, aldus Van Oosten.

Geen wijkagent

Over het tekort aan politiemensen stuurt hij namens de gemeenteraad een bezorgde brief aan de korpsleiding. De raad wil dat, ook omdat ze bezorgd is dat twee gebieden in Spijkenisse - Groenewoud/Gildenwijk en Waterland/Hekelingen - nu geen wijkagent hebben. Dat werk wordt tijdelijk gedaan door andere politiemensen en agenten in opleiding.

Raadslid Henny Houps van Belang van Nissewaard zei te vrezen dat de onderbezetting het voor de politie lastig maakt om op te treden of assistentie te verlenen. Maar daar zegt de burgemeester anders naar te kijken. ,,Op het moment dat er een situatie zou zijn, waarvoor politie nodig is, dan organiseert zij dat er een wagen van een ander basisteam deze kant op komt.”

Vuurwerkoverlast

Verschillende raadsleden zeggen niettemin bezorgd te zijn dat de politie niet kan optreden tegen vuurwerkoverlast, waarvan diverse inwoners zeggen nu al last te hebben.

