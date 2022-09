Postboot speelde een cruciale rol op het door talrijke spionnen bevolkte Voorne

Na vervanging van 2500 bouten aan de Haring­vliet­brug is de parallel­baan weer geopend voor alle verkeer

Sinds dinsdagavond 27 september is de parallelbaan ter hoogte van de Haringvlietbrug weer geopend voor alle verkeer. De parallelbaan was sinds 2 september gesloten voor gemotoriseerd verkeer in verband met krakkemikkige bouten van de steunbalken onder de brug.

28 september