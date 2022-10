Proef met tiny houses: Westvoorne zoekt alleen nog belangstellenden

Buurt in verzet

De afgelopen jaren is al gesproken met verschillende initiatiefnemers. Vrijwel alle locaties bevinden zich in het buitengebied van Westvoorne. De gemeente moet dan nee verkopen: omdat bouwen volgens de geldende plannen van de gemeente zelf en de provincie Zuid-Holland niet mag of hooguit één woning mogelijk is.

Zo was er een plan om huisjes te bouwen op een stuk bosgrond aan de Van Itersonlaan in Oostvoorne. In een mum van tijd waren daar 140 belangstellenden voor. Omdat de buurt in verzet kwam en omdat het op deze plek volgens de regels niet kon, ging dit plan de prullenbak in.