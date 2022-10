Protestgroep ‘Rozenburg in Actie’ boos: besloten overleg over windmolen op de Landtong

Verzet tegen megawindmo­lens in ‘achtertuin’ Brielle

Bewoners en ondernemers in Brielle, Vierpolders en Zwartewaal komen in verzet tegen de komst van twee 249 meter hoge windmolens in de weilanden van Brielle en Zwartewaal. In twee dagen tijd zijn al ruim 1150 protesthandtekeningen gezet.

27 september