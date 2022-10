Protestgroep Rozenburg roept op: ‘Hang vlaggen halfstok als college van Rotterdam langskomt’

Rozenbur­ger komt op voor ouderen: ‘Bijna onmogelijk om het dorp uit te komen’

Ouderen en gehandicapten in Rozenburg kunnen haast hun dorp niet meer uit. Door alle bereikbaarheidsproblemen van de afgelopen tijd is het voor deze groep lastig om het eiland op ‘normale’ wijze te verlaten. Rozenburger Rob Smith heeft het Rotterdamse college daar een boze brief over gestuurd. Op vrijdag 4 november komen burgemeester en wethouders op bezoek in het havendorp.

25 oktober