PvdA Nissewaard keurt Wilderstaal van PVV af: ‘Onnodig polariserend’

De PvdA heeft met afkeuring gereageerd op uitspraken die PVV-fractieleider Gloria Molenaar in de raadsvergadering van Nissewaard deed. ,,Dit is onnodig polariserend.”

Molenaar riep de raad op te stoppen met het opvangen van asielzoekers in Spijkenisse. ,,We willen geen asielzoekers meer, nul, het kan niet meer, het is vol. Genoeg is genoeg.” Volgens haar is het draagvlak voor de opvang ook minimaal onder de inwoners. ,,En dat is niet zo gek. Onze eigen inwoners staan fors onder druk. Ze moeten kromliggen om de huur te betalen, de energierekening te betalen of de boodschappen. En asielzoekers krijgen alles gratis.”

Quote Burgemees­ter moet belang eigen inwoners voorop zetten Gloria Molenaar

Ze zegt het niet meer te kunnen uitleggen aan haar kiezers. ,,We moeten woningen voor eigen inwoners bouwen in plaats van voor asielzoekers. De burgemeester moet de eigen inwoners voorop zetten. We moeten opkomen voor de mensen door wie wij gekozen zijn.”

Na deze uitspraken, die partijleider Geert Wilders herhaaldelijk in diverse varianten liet horen, zei fractievoorzitter Rob van der Waal van ONS de mening van de PVV beslist niet te delen. PvdA-leider Geert de Vries liet weten de opmerkingen over de asielzoekers ‘te betreuren’. ,,Ik vind dit onnodig polariserend.”

Gematigd

De PVV was sinds de entree in de raad in 2018 erg gematigd. Toenmalig fractieleider Anita Verweij zette zich onder andere in voor mensen die het financieel zwaar hebben en zette een dierenvoedselbank op. Kiezers veroordeelden de ‘softe koers’. Volgens hen was de opgestapte Peter van der Velden ‘de echte PVV’. Na problemen vlak na de raadsverkiezingen in maart keerden Verweij en Frank van Boven de PVV-fractie de rug toe. Sindsdien vaart de fractie een radicale koers.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.