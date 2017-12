PvdA wil opheldering over school die kinderen wilde weren bij kerstdiner

In de schriftelijke vragen van Tweede Kamerlid Kirsten van den Hul (PvdA) staat onder meer dat ze van minister Slob wil weten of hij nog altijd haar mening deelt over de vrijwillige ouderbijdrage, die vooral vrijwillig moet blijven. Ook wil het Kamerlid weten of de minister een rol heeft moeten spelen eer de betreffende school op het besluit terugkwam, of hij contact heeft opgenomen of laten nemen met de ouders van de kinderen die getroffen dreigden te worden door het beleid van deze school met betrekking tot de vrijwillige ouderbijdrage. En of hij contact heeft met de oudervereniging van de school die om onbegrijpelijke redenen één van de ouders uit de vereniging heeft gezet omdat ze rond de toelating rond het kerstdiner ‘de zwijgplicht heeft overtreden’? En zo nee waarom niet. Verder wil ze weten of de minister begrip heeft voor de handelwijze van de school en de oudervereniging.



Van den Hul gaf gisteren op Twitter al aan dat ze vragen wilde stellen. Het bericht riep gisteren verontwaardigde reacties op, op de berichtenwebsite.