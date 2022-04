PvdA’er wil premier Rutte geschiedenisles geven: ‘Kom naar onze mooie stad Brielle’

President Volodimir Zelenski van Oekraïne stond donderdag in zijn toespraak voor de Tweede Kamer stil bij 450 jaar bevrijding van het Spaanse juk. ‘Ik hoorde u later zeggen dat u tijdens zijn woorden even een minuutje moest nadenken over waar hij het nu toch over had. Mijn mond viel open’, schrijft Van Stijn.