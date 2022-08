PVV noemt opvang van 60 Afghanen in Spijkenisse ‘onacceptabel’

Deze kreeg vrijdagavond van het COA te horen dat de groep vluchtelingen met een verblijfsvergunning op zondagmiddag bij het Carlton Oasis Hotel in Spijkenisse zou worden afgezet. Dat gebeurde ook. Bij het sluiten van een bestuursakkoord over de opvang van vluchtelingen was daar vrijdag niet over gerept, zo mopperde Van Oosten tegen het COA.

Banden met COA verbreken

De PVV zet in schriftelijke vragen vraagtekens of er wel een draagvlak voor deze opvang is bij de bevolking. Fractievoorzitter Gloria Molenaar wil ook weten of de burgemeester nog wel de leiding heeft in de asielopvang. Als het aan haar partij ligt, verbreekt Nissewaard de banden met het COA en het kabinet totdat burgemeesters weer de bevoegdheid hebben te bepalen of asielzoekers en statushouders welkom zijn. De PVV wil een stevig debat in de gemeenteraad over de kwestie.