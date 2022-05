Raadslid Peter van der Velden stapt op na ‘doodsbedreigingen': ‘Ik wil niet als Fortuyn eindigen’

Hij heeft dat in een brief aan burgemeester Foort van Oosten gemeld en aangifte bij de politie gedaan. ,,Ik wil niet als Pim Fortuyn eindigen”, zegt de aangeslagen politicus.

Van der Velden schrijft drie weken geleden te horen te hebben gekregen ‘dat er vanuit de PVV een wens was uitgesproken om mij uit de weg te ruimen en hoe dit dan zou moeten gebeuren’. De Spijkenisser kwam in 2018 als fractievoorzitter voor de PVV in de raad maar stapte een jaar later na een conflict op. Een onlangs uit de PVV gestapt raadslid zou diverse keren bij zijn huis in Spijkenisse en dat van zijn vriendin in Hoogvliet hebben gepost. ,,Mijn vriendin heeft hem één keer gezien”, vertelt de Spijkenisser.