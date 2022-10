Rampspoed Rozenburg houdt aan: explosie bij woning

De rampspoed die Rozenburg de afgelopen weken heeft geraakt, houdt maar niet op. In de nacht van zondag op maandag werd het Rotterdamse havendorp getroffen door een explosie, waarbij een woning aan de Juliana van Stolberglaan werd beschadigd. Volgens de politie is er een verdachte, maar die is op de vlucht geslagen.

Door de explosie, maandagmorgen omstreeks 03.15 uur, werden de voordeur en de gevel van het huis beschadigd. In de woning was de 32-jarige bewoonster met haar twee jonge kinderen aanwezig. Niemand is gewond geraakt. De politie heeft de zaak in onderzoek en vraagt getuigen zich te melden.

Een dag na het voorval zijn er houten planken aangebracht voor de deur en de ramen van de woning, waar verder niemand is. De tuinman die bij de buren bezig is, kan niets zeggen over de explosie. ,,Het is bizar wat hier allemaal gebeurt”, zegt hij.

Rampweek

De explosie komt na een ‘rampweek’, waarin Rozenburg veel slecht nieuws te horen kreeg. Allereerst de zoveelste uitval van de veerpont van en naar Maassluis, files op rijksweg A15 na een ongeval met gewonden in de Thomassentunnel en de komst van een megawindmolen op de Landtong. De kapotte Calandbrug is al maanden afgesloten, waardoor veel verkeer moet omrijden. Voor scholieren is er een pontje.

Volledig scherm De veerpont Rozenburg-Maassluis ligt er nog tot eind deze week uit. De motor is kapot. © Blue Amigo

Rozenburgers klagen al langer over de slechte bereikbaarheid, maar ook over de verpaupering en verloedering van hun dorp, dat ooit zelfstandig was maar nu deel is van de gemeente Rotterdam.

Komende donderdag praat de gemeenteraad van Rotterdam over de situatie op Rozenburg. Dat gebeurt op initiatief van Leefbaar Rotterdam-raadslid Joey de Waard, die het college op de vingers had getikt. Twee leden van de dorpsraad van Rozenburg, Edwin van Eijsden en Geertje Timmer, zullen inspreken tijdens het overleg. Het college heeft toegezegd een keer langs te komen op Rozenburg, dat gebeurt in november.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.