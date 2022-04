‘Rancune, boosheid en haat speelden rol bij doodrijden motoragent Arno’

VIDEO/UPDATEVrachtwagenchauffeur Edwin M. (46) blijft vastzitten na het doodrijden van motoragent Arno, al deed zijn advocaat dinsdagmiddag een poging hem vrij te krijgen. Het Openbaar Ministerie vervolgt M. voor moord en is overtuigd dat de verdachte het slachtoffer ‘opzettelijk’ heeft aangereden in het Rotterdamse Waalhavengebied.

Justice4Arno staat op hesjes van de ‘motorfamilie’ van het slachtoffer, die deze dinsdag naar de rechtbank is gekomen. Om aan de nabestaanden te laten weten dat ze niet alleen staan. Én om te vechten voor gerechtigheid.

,,We willen dat deze persoon nooit meer in de gelegenheid komt een ander aan te doen wat hij Arno heeft aangedaan. We zijn er nog altijd verdrietig over, maar ook heel boos. Het is een gruwelijke moord geweest’’, zegt Sjakcoliene, die les kreeg van het slachtoffer. Naast zijn werk bij de politie hielp Arno ook bij de rijschool in Oude-Tonge.

Rancune en boosheid

Het OM vervolgt M. ook voor moord. Rancune, boosheid, zelfs haat richting de politie, en dan vooral motoragenten, zouden een rol hebben gespeeld. Maar of dat voldoende is om voorbedachte rade te bewijzen? Dat zal moeten blijken. Er is in elk geval geen bewijs dat M. zou hebben gezegd een agent bij een volgende controle dood te rijden, zoals eerder naar voren kwam. Niemand hoorde hem dat zelf zeggen.

De vrachtwagenchauffeur uit Melissant werd in het verleden veroordeeld voor een botsing met een motoragent die daarbij zijn arm verloor. Ook reed hij een fietsster dood, waarvoor hij uiteindelijk niet werd vervolgd. Hij had het idee dat de politie het op hem had gemunt en klaagde daar herhaaldelijk over. De oplopende spanningen waren reden voor de politie hem niet te controleren.

Niet geremd

Bij de fatale botsing vorig jaar juli in het Waalhavengebied heeft M. niet geremd nadat het slachtoffer hem een stopteken had gegeven. Waarbij niemand weet waarom de agent dat stopteken gaf. ,,De enige die dat had kunnen vertellen is Arno, maar die kan dat helaas niet doen,’’ zegt het OM.

Volledig scherm De ‘motorfamilie’ van de omgekomen motoragent Arno kwam dinsdag naar de rechtbank. ‘We zullen hem nooit vergeten’ zegt Sjakcoliene (links voor). © Frank de Roo

Volgens zijn advocaat remde M. echter niet, maar probeerde hij uit te wijken om een botsing te voorkomen. In technisch onderzoek staat, dat M. als hij op tijd had geremd een aanrijding had kunnen voorkomen. Deze berekening klopt volgens mr. Timmermans niet.

Afstand te klein

De afstand zou te klein zijn geweest, zelfs als de verdachte direct op de rem had getrapt. ,,Op basis van de eerdere ongevallen heeft hij misschien ook onbewust minder accuraat gereageerd en wellicht de verkeerde beslissing genomen. Maar hij heeft de motoragent niet met opzet aangereden.’’

Volledig scherm Motoragent Arno. © Privéfoto.

Bij de dodelijke botsing met de fietsster zou M. wel vol op de rem hebben getrapt, zonder dat hij het ongeluk wist te voorkomen.

Opvallend: Na de botsing verhoogde M. zijn snelheid tot 71 kilometer per uur. Hij sleepte het slachtoffer honderden meters mee, tot hij krachtig remde om een U-bocht te nemen. Pas toen bleef het lichaam achter. M. bracht zijn container vervolgens naar de bestemming en reed naar huis.

Quote Ik rij bijna dagelijks langs de herden­kings­plek op de parkeer­plaats waar ik les kreeg. Dan salueer ik, of roep zijn naam. We zullen hem nooit vergeten.

Sjakcoline kan nog goed herinneren hoe zij zich voelde toen ze het nieuws over de dood van Arno hoorde. ,,De schrik was enorm, echt onbeschrijfelijk. We rijden bijna allemaal nog met een zwart lintje op ons motor, ter herinnering. Ik rij zelf bijna dagelijks langs de herdenkingsplek op de parkeerplaats waar ik vaak les kreeg. Dan salueer ik, of roep zijn naam. Het was zo'n ongelooflijk aardige kerel. Knap ook. Hij stond altijd voor iedereen klaar. We zullen hem nooit vergeten.’’

Getuigen

Om een beter beeld te krijgen van de gebeurtenissen op de kruising van de Waalhavenweg met de Ophemertstraat, worden achter gesloten deuren getuigen gehoord en de deskundige zal ook nog extra vragen krijgen. De inhoudelijke behandeling staat op de planning voor september.

De vrachtwagen waarin M. reed, staat nog steeds bij de politie. De broer van M., tevens eigenaar van het familiebedrijf, deed dinsdag bij de rechter een poging deze terug te krijgen. Het OM meent echter dat hij had kunnen vermoeden dat zijn broer in de vrachtwagen een misdrijf zou plegen en wil deze daarom niet teruggeven. Ook zijn er technische gebreken gevonden, onder meer aan de snelheidsbegrenzer. Als het bedrijf de wagen terugkrijgt, moeten deze worden verholpen.

De rechter beslist over twee weken op dit verzoek.

