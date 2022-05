Rave-festival voor de deur van Brielse woonwijk op laatste moment afgelast: ‘Een nachtmerrie’

Eerst kreeg de organisatie van Oldschool Gangsters Outdoor wel toestemming voor het evenement. Toen dat via de tamtam bekend werd, maakten bewoners zich zorgen over de grote verkeersstroom die over de smalle dijk naar de wijk zou komen en de eventuele geluidsoverlast die zou kunnen ontstaan.

De bewonersvereniging reageerde verbaasd dat zonder enige mededeling vooraf zondag opeens het braakliggende sportveld bij de wijk gemaaid werd en grote hekken werden neergezet. Een bewoner dreigde - toen hij hoorde over de komst van een festival - met een kort geding.

De gemeente Brielle liet kort daarna weten dat ze toch van een vergunningverlening afziet en dat de communicatie matig is verlopen.

Reekalfjes

De afwijzing leidde tot verontwaardiging bij de festivalorganisatie en mensen die al een kaartje hadden gekocht. Zeker omdat het festival zo moeilijk een plek kon vinden. Het feest was te groot geworden om nog bij paviljoen Breezze te houden en ook andere plekken vielen af. Zo mag het festijn van de boswachter niet plaatsvinden in het groen bij kinderspeelparadijs de Ballebak in Zwartewaal omdat daar nu reekalfjes zitten. Een locatie in Hellevoetsluis ging ook niet door. Hierop kwamen de sportvelden bij Meeuwenoord in beeld.

Een zegsman van de organisatie van het rave-festival laat in een reactie weten dat ‘de grootste nachtmerrie werkelijkheid is geworden: alles was al geregeld, van een verkeersplan tot het toiletpapier’. Er was zelfs toestemming en nu gaat het toch niet door, zo baalt hij. Maar in september gaat het festival in de herkansing, belooft de organisatie; dan waarschijnlijk bij de Ballebak.

