Rechter: Fractievoorzitter VVD heeft zijn kapster aangerand

De rechters legden Van Veen een taakstraf op van 150 uur. Volgens hen is er genoeg bewijs dat de Spijkenisser zich vergreep aan het slachtoffer. ‘Er bestaat ook geen enkele aanwijzing om te veronderstellen dat de aangeefster de verdachte valselijk heeft willen beschuldigen’, zo staat in het vonnis. Ze wezen er daarbij op dat de vrouw haar baan had kunnen verliezen, omdat ze niet buiten de salon mocht knippen.