Rechters geloven niet dat man gedwongen werd om geld te stelen van bejaarden: ‘Verklaring niet aannemelijk’

De 46-jarige medewerker van de huishoudelijke dienst sloeg eind 2016 en begin 2017 toe, naar zijn zeggen in opdracht van zijn toenmalige vriend. Op onbewaakte ogenblikken haalde hij bedragen tussen de 50 en 160 euro uit de portemonnees van de bejaarden. Ook stal hij eten uit het magazijn van verpleeghuis De Rozenhoek. De diefstallen kwamen aan het licht toen familie van de bewoners alarm sloeg over verdwenen geld en in het gebouw opgehangen verborgen camera’s de man betrapten. Die camera’s had een particulier recherchebureau in opdracht van zorgorganisatie Careyn opgehangen.