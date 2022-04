Recreëren op de eilanden in vroeger tijden: opstel schrijven en op tijd onder de wol

Rotterdam van Toen Liefde ontluikte bij dit pompstati­on op Zuid: ‘Hier heb ik mijn vrouw ontmoet’

Soms hebben we een raadplaatje dat veel publiek trekt. Een foto van een vroeger zo geliefd schooltje in Delfshaven bijvoorbeeld, een ooit driftig aanbeden kerkje in Crooswijk of een voormalige bakkerswinkel in het Oude Noorden. Bussen vol met post denderen ons tegemoet. Maar een benzinepomp op Zuid? Wie reageert daar nou op? Nou, we konden de tot de rand toe volgetikte e-mails schéppen, lieve lezers.

