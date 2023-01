Reinis wil handhaver die optreedt tegen fout aanbieden huisvuil

Zij zien daar meer in dan vuilophalers op te leiden tot inspecteurs, die in vuilniszakken naast ondergrondse containers mogen snuffelen om de persoonsgegevens van de overtreder te vinden.

Dat stelde ONS voor aan wethouder Jan Willem Mijnans (afvalzaken) die er wel oor naar heeft. Maar uit veiligheidsoogpunt vindt het duo de suggestie van de grootste partij in de gemeenteraad niet verstandig. ,,Onze mensen zijn door hun kleding toch herkenbaar als vuilophalers. Dan is het niet handig dat ze ook mensen kunnen bekeuren”, legt Van de Bovenkamp uit.

Ingewikkeld

Reinis ziet niets in de combinatiefunctie vuilophaler/inspecteur, maar vindt wel dat als er een boa in dienst is ‘je korter op de bal kunt zitten’. ,,De vuilophalers kunnen dan bijvoorbeeld de boa direct waarschuwen”, aldus Bijker. Hij en Van de Bovenkamp wijzen er wel op dat het behalen van de boa-papieren ‘best ingewikkeld is’. ,,Deze ambtenaar moet ook worden beëdigd.”

Quote Afvalcoach praat met mensen die vuil niet juist aanbieden Alwin van de Bovenkamp, bedrijfsleider Reinis

Eigenlijk, zegt Van de Bovenkamp, wil Reinis niemand een bon geven. ,,We hebben een afvalcoach in dienst. Die gaat in gesprek met bewoners die hun vuil niet juist aanbieden. Bijvoorbeeld in een buurt waar het altijd goed gaat en waar je opeens ziet dat vuil naast de bakken wordt neergezet gaat de afvalcoach met die mensen praten hoe het wel moet. We gaan alleen over tot zwaardere maatregelen als niets anders meer werkt.”

De twee stellen dat het doel van de Reinis is dat het netjes is in de gemeente en leggen uit dat mensen ook de grofvuildienst kunnen bellen of zelf hun grofvuil naar de Stadswerf kunnen brengen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.