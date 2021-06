Rhoonse potloodventer valt door de mand als hij kind van zedenrechercheurs lastigvalt

Vlaardin­ger was volgens rechter lid van terroristi­sche organisa­tie in Libië

20 mei De 51-jarige Ahmad S. uit Vlaardingen is door de rechtbank in Rotterdam veroordeeld tot een celstraf van vier jaar vanwege deelname aan een terroristische organisatie in zijn vaderland Libië. Volgens de rechter speelde S. een rol binnen Ansar al-Sharia, dat zelf de bloedige aanslag op het Amerikaanse consulaat in de stad Benghazi opeiste.