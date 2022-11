Ria Berkhout gekozen tot klimaatburgemeester van Nissewaard: ‘Ik wil inwoners inspireren’

Van Oosten hing haar een burgemeestersketting om van hergebruikte materialen. De klimaatburgemeester zal komend jaar reportages maken over duurzame initiatieven in de gemeente. ,,Hoe sluit je een regenton aan en waarom zou je dat doen? Of wat gebeurt er met matrassen die worden ingeleverd bij het afvalbrengstation? Dat wil ik graag laten zien en zo inwoners van Nissewaard inspireren en motiveren om samen de gemeente steeds een beetje duurzamer te maken”, legt ze uit. Ze gaf zelf al het goede voorbeeld door in een geupcyclede jurk van een oude gordijnenstaal te verschijnen.

Babybos

Weervrouw Helga van Leur, zeer begaan met het klimaat, sprak Berkhout toe in een motiverende speech. Berkhout komt al tientallen jaren in actie voor het behoud van bomen in haar stad. Ze stond ook aan de basis van het arboretum achter Maaswijk en kwam in 1992 met het initiatief voor een klein bewonersbos in de Allemanspolder, met bomen voor pasgeboren baby’s. Dat leverde haar destijds de gemeentelijke milieuprijs op.