Rien Kap (66) voert lijst IBV aan: ‘We willen dat mensen denken: wat woon ik hier fijn’

,,Nee, want we zijn een goede partij met kennis van het eiland. We zijn de enige partij met kandidaten uit alle dorpskernen van de huidige gemeenten Hellevoetsluis, Brielle en Westvoorne. We weten wat er speelt en weten overal op het eiland de weg. Bovendien doen de lokale partijen die samen IBV vormen het nu al heel goed in hun gemeenten. Zij zitten veelal in de coalitie.”