Rijkswaterstaat haalt mobiel toilet van A15: ‘Hier zit een luchtje aan’

Vluchtelin­gen mogen jaar langer op schip in Hellevoet­sluis blijven

De Hellevoetse burgemeester Milène Junius is bereid om vluchtelingen een jaar langer op te vangen op een riviercruiseschip in de Koopvaardijhaven. Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) had hierom gevraagd.

13 april