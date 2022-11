‘Rijkswaterstaat overtreedt wet bij baggeren Slijkgat: plastic soep bij kust haast niet meer op te ruimen’

Elekrici­teits­net van de Rotterdam­se haven is vol, wachtlijst voor bedrijven: ‘Ze dreigen te vertrekken’

Het elektriciteitsnet in de Rotterdamse haven is zo goed als vol, omdat bedrijven veel sneller dan verwacht overschakelen op een meer duurzame productie. Met als gevolg dat bedrijven die in de toekomst meer stroom willen gebruiken, nu door netbeheerder Tennet op een wachtlijst worden geplaatst. ‘Zorgelijk’, adus het Havenbedrijf Rotterdam.

20 november