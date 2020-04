Rijkswaterstaat: te stijve Botlekbrug kon scheuren door constructiefout

Volgens insiders kon de in de zomer van 2015 in gebruik genomen brug onvoldoende meebewegen als er treinen en veel auto’s overheen zouden rijden. Eigen onderzoek van Rijkswaterstaat bevestigde dat hij niet voldeed aan de eisen die eraan waren gesteld. ,,De brug is sterk genoeg’’, zegt een woordvoerster. ,,Maar er is onvoldoende aangetoond dat dit gedurende de volledige levensduur van de brug ook het geval is.’’



De stijve constructie is daarom flexibeler gemaakt ‘om geen enkel risico te lopen’. Het hield in dat er op sommige stukken staal af moest en op andere punten juist staal bij. Het consortium A-Lanes A15, dat de oeververbinding over de Oude Maas bouwde, draaide op voor de strop die in de vele miljoenen euro’s liep.