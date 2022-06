Rockanjese hockeyclub is jarig en viert feest

Waterveld

Forcial is opgericht op 12 februari 1982 en is nu een club met meer dan vierhonderd leden en een handvol vrijwilligers. Het hockeyspel is in veertig jaar tijd dynamischer en sneller geworden. Om mee te groeien met de ontwikkelingen in de sport, heeft de club in oktober 2020 een waterveld in gebruik genomen. Op zo’n hockeyveld rolt de bal sneller en consistenter.