Roep om meer graffitikunst: ‘Dat geeft mensen een vrolijk gevoel’

Aanleiding voor de motie was de recente beschildering van dertig pilaren onder de metrobaan tussen de stations Spijkenisse-Centrum en -Heemraadlaan. Dat leverde zoveel enthousiaste reacties van inwoners en bezoekers op dat het naar meer smaakt, zegt ONS-raadslid Jos Verhoeven. ,,De grijze betonnen kolossen onder de metro zijn opeens een kleurrijk herkenningspunt geworden, waar veel inwoners vol lof over spreken en waar je als passant een vrolijk gevoel van krijgt.”

Route langs streetart

Vorige week vroeg ONS in de raadsvergadering al de overige metropilaren in Spijkenisse door graffitikunstenaars onder handen te laten nemen en nu wil de grootste partij in Nissewaard dat verder uitbreiden. Wethouder Jeroen Postma (ONS) zegt enthousiast te zijn over hoe de grauwe metropilaren zijn opgefleurd en belooft dat hij gaat uitzoeken of er meer mogelijkheden zijn. Wel waarschuwt hij ervoor dat er wel geld voor gevonden moet worden.