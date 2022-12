‘Rotte kies’ verdwijnt: Brielle krijgt luxe appartementen in en naast voormalig pakhuis

van wieg tot graf Geliefde Jaap voelde zich eenzaam, zonder gezin en kinderen: ‘In café had hij iemand om mee te praten’

Zeventig jaar lang fotografeerde Jaap van Vliet (88) Voorne-Putten. Hij was regelmatig te vinden in het centrum van Spijkenisse waar hij genoot van een borreltje en een praatje. Aanspraak genoeg, toch voelde hij zich eenzaam, zonder gezin of familie. Eind november stierf hij in een Rotterdams ziekenhuis, ver weg van zijn geliefde Hekelingen.

13 december