Rotterdammer verdacht van kattenmarteling: nagels uitgetrokken en tanden losgebroken

Geladen raketwer­per tussen kleding en seksspeel­tjes: ‘Dacht dat het trainings­pak­ken waren’

23 september Hij kan de heerlijkste Antilliaanse pasteitjes met kip, gehakt, kaas en tomaten bereiden. Of Garrick P. alleen met de verkoop daarvan in zijn bestaan wilde voorzien, is de vraag. In de Oud-Beijerlandse woning van zijn vriendin vond de politie in juni een geladen raketwerper. Volgens de verdachte had hij die tot zijn stomme verbazing ontvangen in ruil voor zijn pasteitjes. ,,Ik dacht dat het trainingspakken waren.’’