Rotterdamse topambtenaar wordt wethouder Nissewaard: druiven zuur voor Soeterboek

Het grootste ‘classic event’ van het land staat voor het eerst in drie jaar weer op het programma

Volgende week zaterdag is het voor liefhebbers van historische motorfietsen weer smullen tijdens het grootste classic event van het land. De motoren scheuren dan over het stratencircuit tussen de Eerste en Tweede Slag in Rockanje. Het wordt de 21ste editie van de Rockanje Classic Races. ,,We hebben nog nooit zo veel aanmeldingen gehad.’’

14 mei