Rovilliën R. stak zijn ex Rachel dood, sprong van een viaduct en werd overreden. Nu staat hij voor de rechter

Het dorpje Abbenbroek werd in januari opgeschrikt door de brute moord op KLM-stewardess Rachel (30), die voor de ogen van hun 7-jarige dochtertje door haar ex werd doodgestoken. De verdachte, Rovilliën R. (33), sprong daarna van een viaduct en werd daar aangereden door een auto. Of het zijn bedoeling was dit te overleven is zeer de vraag, maar feit is: hij leeft nog. Sterker, hij is dusdanig opgelapt dat hij nu berecht kan worden voor de moord op Rachel.