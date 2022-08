‘Rozenburg in actie’ heeft al ruim 2500 handtekeningen binnen

Hardleerse potloodven­ter (80) maakt excuus en doet slachtof­fer­tjes dagje Efteling cadeau

In de rechtszaak tegen de hardleerse potloodventer Frederik H. hebben slachtoffertjes die met de masturberende man werden geconfronteerd, een opmerkelijk verzoek gedaan. Omdat de nu 80-jarige verdachte hun zwemuitje in Simonshaven had verpest, vinden ze dat hij wel wat terug mag doen: een dagje Efteling betalen. De verdachte stemt daar mee in. Hij heeft beloofd de kosten voor het pretparkbezoek voor zijn rekening te nemen.

