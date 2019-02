Rozenburg in de ban van vunzige Valentijnskaarten

Cher Koa (28) ontving ook een Valentijnskaart met een vunzig voorstel. Dat doet haar niet zo veel, ze zit meer met de ontstane situatie in haar maag. Zij verstuurde namelijk samen met haar vriendin Samantha van Dommelen in een melige bui tien Valentijnskaarten aan familie en bekenden, maar heeft daar nu vreselijk veel spijt van. ,,Want het is nu al zo erg dat mensen mij verdenken van deze actie. Ik krijg zelfs bedreigingen dat als ik er niet achter kom wie de kaarten heeft verstuurd ze mij op komen zoeken. Het loopt helemaal uit de hand.’’



Koa speurt zich rot en concludeert dat ‘er blijkbaar nog een grapjas is die het groot aanpakt’. Op de facebookpagina van de Rozenburgse meldde ze de ontvangst van de Valentijnskaart en regent het reacties van mensen die ook een kaartje ontvingen. Opvallend is dat ze allemaal in een rode envelop zonder postzegel zaten en in Rozenburg zijn gepost. ,,Aangifte tegen deze onbekende persoon doen is moeilijk’’, beseft Koa. ,,Wat moet je tegen de politie zeggen? Ik heb een Valentijnskaartje ontvangen met een lelijke tekst erop. De politie ziet je aankomen.’’